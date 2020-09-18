Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.