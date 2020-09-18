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Курс доллара упал до 74,98 рубля

На открытии торгов МосБиржи 18 сентября курс доллара упал на 0,26% и достиг отметки в 74,98 рубля. Об этом говорят сведения торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Банки.ру

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.рувчера в 12:28
ПРАЙМ

Рубль усилил падение против доллара и евро перед выходными

ПРАЙМвчера в 12:31
Владивосток-Новости

Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро

Владивосток-Новостивчера в 20:00
Компания

Курс евро вновь превысил 89 рублей

Компаниявчера в 03:11
Экономика сегодня

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегоднявчера в 03:05
Самара-ГИС

Доллар в Самаре можно купить за 75,32 рубля

Самара-ГИСвчера в 03:00
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,98 рубля

ТАССвчера в 03:31

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.
РИА Новостивчера в 14:25
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Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении двух уроженцев Дагестана - военнослужащих Балтфлота - возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств.
Московский Комсомолец17 сентября в 11:37
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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