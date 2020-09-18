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Курс доллара упал до 74,98 рубля

На открытии торгов МосБиржи 18 сентября курс доллара упал на 0,26% и достиг отметки в 74,98 рубля. Об этом говорят сведения торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Интерфакс

Доллар подешевел на 17 копеек

Интерфаксвчера в 03:31
ПРАЙМ

Рубль усилил падение против доллара и евро перед выходными

ПРАЙМвчера в 12:31
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,98 рубля

ТАССвчера в 03:31
Телеканал 360°

Доллар и евро подешевели на открытии торгов Московской биржи

Телеканал 360°вчера в 08:21
Компания

Курс евро вновь превысил 89 рублей

Компаниявчера в 03:11
Экономика сегодня

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегоднявчера в 03:05
Банки.ру

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.рувчера в 03:30

КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русскомвчера в 09:46
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.
РИА Новости20:06

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон

К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
РИА Новости20:05

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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