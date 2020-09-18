Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.