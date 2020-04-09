Финансы
РИА НовостиКурс доллара упал до 74 рублей, евро — до 81
Рубль перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс американской валюты во время утренних торгов падал почти до 73 рублей (впервые с 17 марта), но к 10:19 (мск) установился на отметке в 74,56 рубля.
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