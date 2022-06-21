КоммерсантъКурс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 годаПо данным Московской биржи на 10:09, курс доллара опустился до 54,98 руб., снижаясь на 1,17%.КоммерсантъЕвро снижается на 93 копейки — до 57,91 рубля, сообщает сайт Мосбиржи.Вечерняя МоскваРубль продолжает укрепляться в последние недели на фоне резкого снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, обусловленного санкциями.Lenta.ruПервый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал «Интерфаксу», что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар, подчеркнув, что «рубль должен вернуться к оптимальному курсу как можно быстрее».НГСЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРЕН ТВREGNUMРоссийская газетаАфиша DailyГлавный региональныйDixiNewsФАНВятка-На-СетиiXBT.comРЕН ТВВечерняя МоскваИзвестияГазета.RuYA62.ruБел.РуВесьмаНовые ИзвестияАбзацA42.RUPravda.RuПодробнее о событииКурс доллара упал ниже ₽54 впервые с июня 2015 годаРБК Инвестициивчера в 11:54Доллар к закрытию торгов подешевел до 53,77 рубля, евро - до 56,26 рубляПРАЙМвчера в 12:52Доллар на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 2015 годаForbesвчера в 04:06Курс доллара на Московской бирже упал до 53,84 рубля впервые с июня 2015 годаРИА Новостивчера в 11:13Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 годаRT на русскомвчера в 11:13Курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 годаРоссийская газетавчера в 11:19Курс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 годаКоммерсантъвчера в 03:49Показать ещёОценить1,4KПоделиться