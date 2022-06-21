Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал «Интерфаксу», что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар, подчеркнув, что «рубль должен вернуться к оптимальному курсу как можно быстрее».