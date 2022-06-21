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Курс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 года

По данным Московской биржи на 10:09, курс доллара опустился до 54,98 руб., снижаясь на 1,17%.
Коммерсантъ
Евро снижается на 93 копейки — до 57,91 рубля, сообщает сайт
 Мосбиржи.
Вечерняя Москва
Рубль продолжает укрепляться в последние недели на фоне резкого снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, обусловленного санкциями.
Lenta.ru
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал «Интерфаксу», что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар, подчеркнув, что «рубль должен вернуться к оптимальному курсу как можно быстрее».
НГС

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