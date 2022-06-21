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Курс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 года

По данным Московской биржи на 10:09, курс доллара опустился до 54,98 руб., снижаясь на 1,17%.
Коммерсантъ
Курс евро снизился на 1 рубль 11 копеек — до 57,74 рубля.
RT на русском
К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.
РИА Новости
Г-н Белоусов указывал, что дискуссия о переходе к таргетированию рубля, а не инфляции «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах».
Zaim.com

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Курс доллара упал ниже ₽55 впервые с июня 2015 года
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Курс доллара упал ниже 55 рублей
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Курс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 года
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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
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