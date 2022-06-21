КоммерсантъКурс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 годаПо данным Московской биржи на 10:09, курс доллара опустился до 54,98 руб., снижаясь на 1,17%.КоммерсантъКурс евро снизился на 1 рубль 11 копеек — до 57,74 рубля.RT на русскомК 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11 процента, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5 процента, до 1364,43 пункта.РИА НовостиГ-н Белоусов указывал, что дискуссия о переходе к таргетированию рубля, а не инфляции «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах».Zaim.comЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРЕН ТВРоссийская газетаREGNUMАфиша DailyГлавный региональныйРамблерФАНВятка-На-СетиВечерняя МоскваRT на русскомРЕН ТВИзвестияГазета.RuМИР 24Pravda.RuПодробнее о событииКурс доллара упал ниже ₽55 впервые с июня 2015 годаРБК Инвестиции03:30Курс рубля устремился к отметке ниже 55 за долларFinam.Ru03:49Курс доллара в начале торгов на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 годаРИА Новости03:40Доллар на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 2015 годаForbes04:06Курс доллара упал ниже 55 рублейРоссийская газета03:23Курс доллара упал ниже 55 руб. впервые с июня 2015 годаКоммерсантъ03:49Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 годаПРАЙМ03:41Показать ещёОценить1KПоделиться