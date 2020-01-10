Финансы

РосбалтРосбалтКурс доллара упал ниже 61 рубля

Российская нацвалюта в ходе торгов вечером в пятницу заметно укрепилась к доллару и евро, причем курс американской валюты впервые с 22 мая 2018 года опустился ниже 61 рубля.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБК12:21

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостей10:51

ОБЗОР – Рубль вечером уверенно прибавляет, обновив максимумы за 2 года

ПРАЙМ13:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАСС11:01

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новости10:55

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркет12:10

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русском10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Космос

Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид

Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
N+1 вчера в 12:40
Футбол

Руководство «Барселоны» собирается назначить Хави главным тренером

Бывший игрок "Барселоны" Хави может вернуться в каталонский клуб и стать главным тренером. На данный момент Хави работает в Катаре.
Sport.ru 08:00
Автоспорт

Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»

Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Вести Татарстан 09:47
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 19:34
Политика

Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Аргументы и Факты 07:57
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Культура

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости 16:59
Общество

Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

Lenta.ru 17:06
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС 03:52
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Биатлон

Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС Спорт 10:11
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Политика

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Известия 06:29
Единоборства

Американский боец ММА Ритч: в США очень многие симпатизируют Путину

RT на русском 07:51
Политика

Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января

Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
РЕН ТВ 15:35
Политика

МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата

Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 18:36
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
РБК 19:28
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным

Спорт-Экспресс вчера в 09:02
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru 06:13
Культура

BBC выпустит шоу о существах из «Фантастических тварей»

Piter.tv 02:54
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей

Культуромания вчера в 12:22
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
РБК 07:21
Политика

Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента

Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
RT на русском 15:07
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily 19:15
Экономика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости вчера в 11:56
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости 00:00
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное