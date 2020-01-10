Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Вечером в пятницу доллар опустился ниже 61 рубля

Профильвчера в 12:18

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новостивчера в 10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАССвчера в 11:01

Меньше 61 рубля за доллар. Продолжается укрепление российской валюты

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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

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Доллар опустился ниже 61 рубля впервые с апреля 2018 года

ПРАЙМвчера в 10:43

Курс доллара опустился до минимума мая 2018 года

Взгляд.рувчера в 10:40
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика

Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке

RT на русском 02:52
Политика

Протестующие продолжают удерживать администрацию президента Абхазии

В Сухуме участники протесты уже третьи сутки удерживают здание администрации президента Абхазии, требуя отставки Рауля Хаджимбы.
Московский Комсомолец 01:44
Здоровье

О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог

Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
Ugpressa.ru вчера в 13:40
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 05:57
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Журнал Авто.ру 09 января в 23:30
Армия и оружие

В США признали Су-57 небоеспособным

Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.
Lenta.ru 02:03
Теннис

Хачанов и Медведев проиграли Сербии в полуфинале ATP Cup

На текущем командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, который проходит в Австралии, сборная России, представленная двумя лучшими теннисистами страны Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, без особых проблем дошла до стадии полуфинала, где в итоге наткнулась на одну из лучших команд соревнования - сборную Сербии.
Газета.Ru 02:55
Происшествия

В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

РИА Новости 03:18
Футбол

Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме

Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
News.ru вчера в 12:07
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Здоровье

В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице

В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
FreeNews-Volga 02:56
Общество

В Омане назначили нового султана

RT на русском 02:28
Футбол

Куат: «На переход в „Оренбург“ согласился сразу. Это первая столица Казахстана, не чужая нам земля»

Получается, наша первая столица Казахстана и не чужая нам, казахам, земля.
Sport24.ru 00:55
Экономика

Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
REGNUM 09 января в 04:11
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Woman.ru 09 января в 11:37
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 03:31
Футбол

Составлен топ-10 наиболее подорожавших футболистов за последний год

На втором месте в топ-10 наиболее подорожавших футболистов находится нападающий «Ливерпуля» Садио Мане — плюс 67,5 млн евро.
Матч ТВ вчера в 23:24
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных оценках

По словам Васильевой, многие школы используют данную систему в процессе обучения, однако в аттестат ставятся оценки по пятибалльной системе.
Газета.Ru 03:01
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