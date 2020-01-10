В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.

Политика Протестующие продолжают удерживать администрацию президента Абхазии В Сухуме участники протесты уже третьи сутки удерживают здание администрации президента Абхазии, требуя отставки Рауля Хаджимбы.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Общество Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.

Армия и оружие В США признали Су-57 небоеспособным Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.

Теннис Хачанов и Медведев проиграли Сербии в полуфинале ATP Cup На текущем командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, который проходит в Австралии, сборная России, представленная двумя лучшими теннисистами страны Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, без особых проблем дошла до стадии полуфинала, где в итоге наткнулась на одну из лучших команд соревнования - сборную Сербии.

Футбол Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

Общество Раскрыт секрет кардигана Путина Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.