Финансы

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКурс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей. Американская валюта подешевела на 53,25 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,73 рубля за одну единицу валюты.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:17

Курс доллара снизился к минимальным значениям

REGNUM02:02

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:02

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет02:20

Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве

ПРАЙМ02:16

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБКвчера в 11:04

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАССвчера в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Вокруг ТВ 01:12
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Политика

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о вооружениях

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы контроля над вооружениями.
ANNA-News 02:13
Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 03:16
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия

Под Екатеринбургом в озеро провалились два экскаватора

Под Екатеринбургом, на границе с Верхней Пышмой, в озеро провалились два экскаватора.
Новый День 03:11
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Кино

Сериал «Властелин колец» лишился главной звезды

Фильм Про 02:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РБК 03:18
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Общество

Комиссия МЧС проверит выплаты жертвам паводка в Иркутской области

РЕН ТВ вчера в 12:15
Политика

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Коммерсантъ 02:01
Общество

Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Известия 03:26
Происшествия

Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласили приговор

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласил приговор обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10 декабря в 05:43
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
REGNUM 02:53
Экономика

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Ведомости вчера в 17:13
Авто

Jeep выпустит ультракомпактный кроссовер в 2022 году

Напомним, что Jeep планирует представить гибридную версию для каждого автомобиля бренда уже к 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 14:07
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Медики выявили в крови у доставленного в больницу в Москве с подозрением на менингит ребенка следы наркотиков.
Росбалт 03:11
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Футбол

Российские клубы не вышли в плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

Ни один из российских клубов не смог выйти в плей-офф еврокубков.
РБК вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное