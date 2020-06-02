Финансы
Моя Москва.онлайнКурс доллара упал ниже 69 рублей
Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости. По информации издания, цена доллара составила 69,71 рубля.
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Космос
Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска
Несмотря на большую радость Илона Маска и руководства США от запуска собственной ракеты на МКС с двумя астронавтами, простые американцы не разделяют общего восторга.
Rusvesna.su вчера в 22:00
Происшествия
Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров
Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Футбол
Установлены правила для посещения матчей РПЛ
Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часов.
Известия 07:18
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Хоккей
Форвард «Автомобилиста» Голышев перейдет в «Айлендерс» (Игорь Жуков)
В ближайшее время 25-летний форвард станет игроком «Айлендерс», сообщает журналист и бывший пресс-атташе «Трактора» Игорь Жуков.
Sports.ru 07:10
Политика
На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика
Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
Политика
Захарова раскритиковала расширенное заседание G7 без участия Китая
Идея президента США Дональда Трампа о проведении саммита G-7 в расширенном формате с Россией и другими странами идёт в правильном направлении, но без участия Китая она не обеспечит всеобщего представительства.
Ореанда-Новости 06:42
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Финансы
Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный.
Экономика сегодня вчера в 06:40
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Здоровье
Меньше 100 свободных коек осталось в больницах Ивановской области
Добавим, что количество свободных коек в стационарах снижается. На сегодняшний день в Ивановской области таких мест осталось всего 93.
Кстати.News 05:41
Здоровье
Никитин поручил усилить борьбу с коронавирусом в «дачных районах»
Никитин поручил руководителям данных муниципалитетов усилить борьбу с распространением инфекции.
Гипер НН 07:06
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Футбол
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.
Чемпионат 04:58
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х
Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник вчера в 08:37
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44