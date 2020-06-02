Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости. По информации издания, цена доллара составила 69,71 рубля.

Космос Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска Несмотря на большую радость Илона Маска и руководства США от запуска собственной ракеты на МКС с двумя астронавтами, простые американцы не разделяют общего восторга.

Происшествия Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет. 1

Общество Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС. 1K

Футбол Установлены правила для посещения матчей РПЛ Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Происшествия Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. 68

Общество В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часов.

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Политика Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад. 284

Политика На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.

Экономика Четверть игрушек в России оказалась подделками Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. 13

Политика В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Политика Захарова раскритиковала расширенное заседание G7 без участия Китая Идея президента США Дональда Трампа о проведении саммита G-7 в расширенном формате с Россией и другими странами идёт в правильном направлении, но без участия Китая она не обеспечит всеобщего представительства. 4

Экономика В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. 8

Финансы Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. 5

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2

Технологии Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. 95