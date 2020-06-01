Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
Читать в источнике
Комментировать255

Подробнее о событии

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

РИА Новости03:45

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей

Коммерсантъ03:35

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

ТАСС03:29

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:10

Доллар опустился ниже 70 рублей

Газета.Ru03:08

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Музыка

Клип Little Big стал «самым трэшовым» на берлинской музыкальной премии

Радио Sputnik 05:18
5
Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
231
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
26
Общество

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:36
Происшествия

Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке

В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Здоровье

Эксперт оценила вероятность передачи коронавируса от матери к ребенку

Коронавирус, как правило, не передается через плаценту от матери к ребенку, рассказала в интервью сайту стопкоронавирус.рф директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина в День защиты детей.
РИА Новости 05:07
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
1,3K
Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
174
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
356
Общество

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия».
Городовой 03:55
6
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
58
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
38
Общество

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
4
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ 30 мая в 17:37
27
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
172
Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru 30 мая в 14:28
3
Единоборства

Джон Джонс отказался от титула UFC

Vprognoze.ru 02:57
Общество

Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
574
Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
Интерфакс 02:59
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
6,6K
Политика

МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
Известия 03:56
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
554
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
557
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
187
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33
148
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым

Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
13
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
65
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Российская газета 30 мая в 21:22
266
Культура

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
9
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное