Финансы
Российская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
Культура
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Происшествия
В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:49
Политика
В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
РИА Новости 03:56
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Политика
Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война
Беспорядки в США продолжаются уже шестые сутки.
Взгляд.ру 03:38
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Политика
Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции
По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии
В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
Общество
Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей
Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
Курс дела 05:49
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Экономика
Калининграду пересчитали энергоцены
За сдерживание цен в регионе заплатят промышленные потребители европейской части РФ и Урала, нагрузка на них вырастет на 1,3 млрд руб. Однако бизнес Калининграда все равно жалуется на высокие тарифы, указывая на падение энергоцен в Евросоюзе.
Коммерсантъ 02:00
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Авто
Назвали автомобили с самыми ненадежными двигателями
Проведя анализ отзывов покупателей портал 32cars.ru составил рейтинг моделей с наибольшим количеством проблем с двигателем.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Биатлон
Алексей Волков вошёл в тренерский состав женской сборной России по биатлону
Председатель тренерского совета национальной команды Евгений Редькин рекомендовал его в тренерский состав российской сборной.
Югра-ТВ 04:04
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
REGNUM 30 мая в 13:53
Футбол
«Барселона» намерена снова отдать Коутиньо в аренду
"Барселона" не заинтересована в полузащитнике Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, каталонский клуб намерен продать 26-летнего бразильца, который вернется в клуб летом из аренды в "Баварии", за 80 млн евро.
Soccer.ru 30 мая в 03:46
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Наука
Робуста оказалась чувствительна к изменению климата
Сорт кофе робуста оказался чувствительным к глобальному изменению климата: его температурный оптимум находится в пределах 18,6-26,6 градуса Цельсия, а не 22-30 градусов Цельсия, как считалось ранее.
N+1 04:02