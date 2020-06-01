Финансы
Российская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих
РБК вчера в 20:48
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июне
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июне на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02:01
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
Экономика
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Здоровье
Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
РИА Новости 05:26
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ подрос в мае до 36,2 пункта
В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России подрос до 36,2 пункта с 31,3 пункта месяцем ранее, оставшись ниже критической отметки в 50 пунктов тринадцатый месяц подряд.
Саминвестор 05:33
Экономика
Калининграду пересчитали энергоцены
За сдерживание цен в регионе заплатят промышленные потребители европейской части РФ и Урала, нагрузка на них вырастет на 1,3 млрд руб. Однако бизнес Калининграда все равно жалуется на высокие тарифы, указывая на падение энергоцен в Евросоюзе.
Коммерсантъ 02:00
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Армия и оружие
Варшава вновь заявила о возвращении белорусских земель в состав Польши
Все громче и громче политики из Варшавы напоминают сами себе и мировому сообществу о том, что Белоруссия в свое время являлась польской территорией.
Infox.ru 02:38
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Экономика
ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
РБК 04:47
Общество
Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей
Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве
Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.
Znak.com 03:43
Армия и оружие
США оценили уникальные возможности российского перехватчика МиГ-31
Американцы не обладают самолётами такого класса. Американское издание Military Watch высоко оценило уникальные возможности МиГ-31.
HotGeo 02:10
Происшествия
Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»
Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
РИА Новости 05:11
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов «Сбербанка»
Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в понедельник, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 04:22
Политика
В Кремле определились с форматом Парада Победы
Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
Наука
Найдена связь кишечника с мозгом и нервной системой
Расширяясь в некоторых областях нервной системы, сосуды могут вызывать судороги, которые со временем усугубляются.
Популярная механика 29 мая в 11:28
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40