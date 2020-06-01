Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

РИА Новости03:45

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей

Коммерсантъ03:35

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

ТАСС03:29

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Стоимость доллара достигла минимума с начала марта

Телеканал 360°03:33

Доллар снизился на 1,04 руб

Финмаркет04:45
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих

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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Авто

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«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июне на максимально выгодных условиях.
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,9K
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
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Экономика

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

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РБК 01:00
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Здоровье

Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки

Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
РИА Новости 05:26
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Экономика

PMI обрабатывающих отраслей РФ подрос в мае до 36,2 пункта

В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России подрос до 36,2 пункта с 31,3 пункта месяцем ранее, оставшись ниже критической отметки в 50 пунктов тринадцатый месяц подряд.
Саминвестор 05:33
Экономика

Калининграду пересчитали энергоцены

За сдерживание цен в регионе заплатят промышленные потребители европейской части РФ и Урала, нагрузка на них вырастет на 1,3 млрд руб. Однако бизнес Калининграда все равно жалуется на высокие тарифы, указывая на падение энергоцен в Евросоюзе.
Коммерсантъ 02:00
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
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Армия и оружие

Варшава вновь заявила о возвращении белорусских земель в состав Польши

Все громче и громче политики из Варшавы напоминают сами себе и мировому сообществу о том, что Белоруссия в свое время являлась польской территорией.
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Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
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Экономика

ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
РБК 04:47
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Общество

Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей

Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 00:29
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Политика

В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве

Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.
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Армия и оружие

США оценили уникальные возможности российского перехватчика МиГ-31

Американцы не обладают самолётами такого класса. Американское издание Military Watch высоко оценило уникальные возможности МиГ-31.
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Происшествия

Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»

Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
РИА Новости 05:11
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов «Сбербанка»

Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в понедельник, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 04:22
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Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
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Наука

Найдена связь кишечника с мозгом и нервной системой

Расширяясь в некоторых областях нервной системы, сосуды могут вызывать судороги, которые со временем усугубляются.
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Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
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