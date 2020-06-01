Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.

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