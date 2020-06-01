Финансы
Российская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Гаджеты
Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина
Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.
РБК 04:28
Хоккей
Новым игроком «Авангарда» станет чемпион мира
Хоккеист сборной Финляндии перейдёт в омский клуб. 24-летний защитник Оливер Каски станет новым игроком ХК "Авангард".
Омск здесь 02:44
Армия и оружие
Главком ВМФ утвердил акт приемки «Князя Владимира» в состав флота
Главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 06:03
Политика
Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»
25-летний игрок сборной Ганы заинтересовал «Спартак» и «Локомотив».
Bookmaker-ratings.ru 04:06
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер обвинила свою мать в финансовых махинациях
Экспресс газета 06:00
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Спорт
Вяльбе: власти Архангельска отказали лыжникам в проведении сборов
Лыжники сборной России, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, не смогут провести сбор в Малиновке (Архангельская область), сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
РИА Новости вчера в 11:45
Наука
Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК
Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 вчера в 03:41
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Общество
С 1 июня в России вступили в силу новые законы
С 1 июня в России вступают в силу ряд новых законов. Подробная официальная информация об этом появилась на портале Государственной Думы.
Батайское время 02:48
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка сообщают, что в работе интернет-сервисов наблюдаются неполадки.
Коммерсантъ 04:38