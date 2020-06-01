Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

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Курс рубля взлетел

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с начала марта

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Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей

Коммерсантъ03:35

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
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Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
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Шоу-бизнес

Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
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Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина

Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.
РБК 04:28
Хоккей

Новым игроком «Авангарда» станет чемпион мира

Хоккеист сборной Финляндии перейдёт в омский клуб. 24-летний защитник Оливер Каски станет новым игроком ХК "Авангард".
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Главком ВМФ утвердил акт приемки «Князя Владимира» в состав флота

Главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США

Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»

25-летний игрок сборной Ганы заинтересовал «Спартак» и «Локомотив».
Bookmaker-ratings.ru 04:06
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
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Кайли Дженнер обвинила свою мать в финансовых махинациях

Экспресс газета 06:00
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В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Спорт

Вяльбе: власти Архангельска отказали лыжникам в проведении сборов

Лыжники сборной России, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, не смогут провести сбор в Малиновке (Архангельская область), сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
РИА Новости вчера в 11:45
Наука

Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК

Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 вчера в 03:41
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

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Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
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Общество

С 1 июня в России вступили в силу новые законы

С 1 июня в России вступают в силу ряд новых законов. Подробная официальная информация об этом появилась на портале Государственной Думы.
Батайское время 02:48
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество

В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка сообщают, что в работе интернет-сервисов наблюдаются неполадки.
Коммерсантъ 04:38
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