Финансы
Российская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
REGNUM вчера в 15:05
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Культура
В Британии сняли сериал об «отравлении Скрипалей» – трейлер
Лондон, 31 мая 2020, 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.
REGNUM вчера в 14:58
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Футбол
Никаких переговоров: «Зенит» не планирует трансферов до конца сезона
Для остальных футболистов и тренеров делать исключений не планируют. Никаких переговоров по трансферам до конца чемпионата вести не будут.
Мойка78 04:49
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает «РИА Новости».
РБК 02:00
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество
96 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
Всего в Саратовской области у 3 174 человек выявлен COVID-19, из них 1 206 человек, включая 48 человек за сутки.
Kursk.com 03:59
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
Драма «Текст» взяла премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как «Лучший полнометражный художественный фильм».
Inc-news.ru 04:20
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста
Дочь мэра американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) Кьяра де Блазио оказалась среди протестующих, арестованных возле площади Юнион-сквер.
Известия 01:16
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Общество
В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Политика
Минстрой Коми получил нового руководителя
Андрей Некрасов назначен исполняющим обязанности министра строительства и дорожного хозяйства республики.
ИА БНК 04:10
Фигурное катание
Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии
Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00