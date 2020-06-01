Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
Читать в источнике
Комментировать239

Подробнее о событии

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей

Коммерсантъ03:35

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

ТАСС03:29

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

РИА Новости03:45

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:10

Доллар опустился ниже 70 рублей

Газета.Ru03:08

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,3K
Общество

Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

REGNUM вчера в 15:05
987
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
4,6K
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,2K
Культура

В Британии сняли сериал об «отравлении Скрипалей» – трейлер

Лондон, 31 мая 2020, 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.
REGNUM вчера в 14:58
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
4
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
10
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
18
Общество

Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
1
Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
1,2K
Футбол

Никаких переговоров: «Зенит» не планирует трансферов до конца сезона

Для остальных футболистов и тренеров делать исключений не планируют. Никаких переговоров по трансферам до конца чемпионата вести не будут.
Мойка78 04:49
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
480
Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
3
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,7K
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает «РИА Новости».
РБК 02:00
106
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
71
Общество

96 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области

Всего в Саратовской области у 3 174 человек выявлен COVID-19, из них 1 206 человек, включая 48 человек за сутки.
Kursk.com 03:59
818
Авто

Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
4
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

Драма «Текст» взяла премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как «Лучший полнометражный художественный фильм».
Inc-news.ru 04:20
16
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
399
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
444
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
21
Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста

Дочь мэра американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) Кьяра де Блазио оказалась среди протестующих, арестованных возле площади Юнион-сквер.
Известия 01:16
13
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
294
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
49
Общество

В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
14
Политика

Минстрой Коми получил нового руководителя

Андрей Некрасов назначен исполняющим обязанности министра строительства и дорожного хозяйства республики.
ИА БНК 04:10
Фигурное катание

Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии

Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное