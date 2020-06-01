Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля.
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Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

РИА Новости03:45

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей

Коммерсантъ03:35

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:10

Доллар опустился ниже 70 рублей

Газета.Ru03:08

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

ТАСС03:29
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Политика

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
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Экономика

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
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Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
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Общество

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
Городовой 03:55
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,1K
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
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Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
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Фигурное катание

Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии

Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Единоборства

Глава UFC пообещал Макгрегору бой с Хабибом или Гэтжи

REGNUM 03:47
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Политика

МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
Известия 03:56
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
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Здоровье

Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог

Человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, даже инфицированных, поскольку "у них свои коронавирусы", заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
РИА Новости 04:21
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).
ProstoProSport вчера в 23:12
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Экономика

Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%

В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
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Футбол

Медведев прокомментировал продление контракта с Семаком

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление сотрудничества с наставником команды Сергеем Семаком.
Евро-футбол.ру 03:57
Общество

В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
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Общество

В работе интернет-сервисов Сбербанка зафиксирован сбой

Москва, 1 июня 2020, 11:30 — REGNUM Пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов Сбербанка.
REGNUM 04:30
Общество

В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек.
РБК 03:44
Общество

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
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Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
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Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж.
Телеканал 360° вчера в 21:42
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Футбол

Глушаков прокомментировал информацию о своем возвращении в «Спартак»

Bookmaker-ratings.ru 30 мая в 10:12
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