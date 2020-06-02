Финансы

Inc-news.ruInc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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