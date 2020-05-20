Доллар упал на 1,41% — до 70,92 рубля. Евро снизился на 1,38% — до 77,8 рубля. По состоянию на 11:00, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 71,79 рубля.

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