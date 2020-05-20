Финансы
Самара-ГИСКурс доллара упал ниже 71 рубля
Доллар упал на 1,41% — до 70,92 рубля. Евро снизился на 1,38% — до 77,8 рубля. По состоянию на 11:00, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 71,79 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правдавчера в 03:11
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Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Хоккей
Фридман: где будут играть Капризов и Сорокин до декабря? У них трудная ситуация
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с российским голкипером Ильёй Сорокиным и его бывшим одноклубником по ЦСКА Кириллом Капризовым, которые должны заключить контракты с клубами НХЛ, но при этом рискуют остаться без игровой практики до старта следующего сезона в североамериканской лиги.
Чемпионат 03:30
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM вчера в 02:37
Экономика
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 02:56
Происшествия
На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
Экономика
Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.
Интерфакс вчера в 17:08
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Общество
Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России
В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
Кубань-Информ 02:41
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 5 копеек, евро подорожал на 1 копейку
Курс доллара снижен на 5,37 копейки, составив 72,3381 рубля (72,3918 рубля на 20 мая).
Банки.ру 20 мая в 06:00
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Происшествия
Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове
После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника.
Вести.Ru вчера в 09:13
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Здоровье
Россияне рассказали о готовности изменить питание из-за коронавируса
Россияне готовы изменить свои пищевые привычки, если появятся научные данные о влиянии рациона на ход течения коронавируса.
Известия 02:50
Авто
BMW отзывает 365 своих автомобилей в России
Отзыву подлежат автомобили BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-Series (серии G14, G15, G16), реализованные с января по май 2020 года.
Моя Москва.онлайн 19 мая в 10:34
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54