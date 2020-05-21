Цена евро упала на восемь копеек — до 77,93 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Политика МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия. 12

Здоровье Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Общество В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

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Общество Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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Армия и оружие Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк «В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указано в сообщении.

Политика Трамп нарушил закон штата Мичиган и не надел маску на заводе Ford Президент США Дональд Трамп проигнорировал требование генерального прокурора Мичигана, демократа Даны Нессел надеть маску при посещении штата, чтобы совершить поездку по заводу Ford Motor Company.