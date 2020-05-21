Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса
По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
Здоровье
Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты
Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Тверские ведомости вчера в 14:07
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Общество
В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:40
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Госдума одобрила поправку об увеличении пособия по уходу за детьми
Представители Государственной думы приняли поправку, увеличивающую минимальное пособие по уходу за ребенком.
Политическая Экспертиза вчера в 06:10
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Гаджеты
Vivo X50 Pro получит крутую камеру
Хочется узнать, какие у него будут преимущества помимо крутой камеры.
Megaobzor.com вчера в 12:05
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Общество
Во Владимирской области выявили 77 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, всего в регионе по состоянию на 22 мая лабораторно подтверждено 2120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:42
Общество
22 мая стало известно о трех умерших в Петербурге пациентах с подтвержденным коронавирусом
В Петербурге количество летальных исходов за последние сутки увеличилось на три случая. По всей стране умерли 150 пациентов с коронавирусом.
Невские Новости 03:45
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае
Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
Дни24 01:03
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
«В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
Политика
Трамп нарушил закон штата Мичиган и не надел маску на заводе Ford
Президент США Дональд Трамп проигнорировал требование генерального прокурора Мичигана, демократа Даны Нессел надеть маску при посещении штата, чтобы совершить поездку по заводу Ford Motor Company.
Российская газета 00:23
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54