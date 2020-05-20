Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда10:25

Курс рубля растет к доллару и евро

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

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Курс доллара на Мосбирже стабилизировался после падения

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Курс евро вырос до 79,29 рубля, доллар снизился до 72,40 рубля

Вечерняя Москвавчера в 13:20

Курс доллара упал до 72 рублей

РИА Новости06:29
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