Финансы
Экономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта
Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Комментарии
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru 11:35
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК 13:51
Армия и оружие
В ЛНР привели вооруженные силы в полную боевую готовность
В самопровозглашенной Луганской народной республике прошли мероприятия по приведению в полную боевую готовность всех военных подразделений.
Росбалт 03:40
Энергетика
Нефть снова опустилась к $35 за баррель
Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
REGNUM 12:17
Здоровье
В Краснодаре могут продлить карантин
Краснодар, 20 мая 2020, 18:16 — REGNUM Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом.
REGNUM 11:16
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 12:44
Общество
Мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу оценили в США
Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции оценил нанесенный миру ущерб от действий Китая в связи с пандемией коронавируса.
Live24 14:16
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Общество
В России туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В России с 1 июня начнется поэтапный выход из карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Горобзор.ру 05:34
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 12:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27