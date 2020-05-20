Финансы
Экономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта
Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Комментарии
Наука
Создана убивающая коронавирус супермаска
Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту.
Lenta.ru 04:51
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила выше $36 за баррель
По состоянию на 16%54 мск цена Brent прибавила 4,3% и добралась до $36,14 за баррель.
Росбалт 10:23
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor вчера в 10:31
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Здоровье
Коронавирус в Архангельской области поразил уже более 800 человек
В Архангельской области за последние сутки коронавирусом заболели ещё 23 жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
FlashNord вчера в 13:33
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.
Медиазона вчера в 12:47
Происшествия
Бастрыкин уволил главного следователя Челнов Камиля Халиева
Отстраненный руководитель следственного отдела СКР по Набережным Челнам Камиль Халиев уволен со службы.
БИЗНЕС Online 10:10
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Шойгу отметил, что с начала года в регионе уже провели более 30 учений и сейчас идет подготовка к совместным маневрам Балтийского флота и 6-й армии.
Вести.Ru 09:50
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Авто
Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 02:35
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Происшествия
В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой
Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 11:00
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Здоровье
51,1% заразившихся коронавирусом нижегородцев проживает в районах
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород, по данным на 18 мая 2020 года.
Нижний сейчас 18 мая в 04:22
Наука
Первые австралийцы сосуществовали с огромными ящерицами и кенгуру
Ранее ученые считали, что некоторые из них, такие как древние крокодилы, вымерли задолго до того, как в этом районе появились люди.
Машины и Механизмы 04:05
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07