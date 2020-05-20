Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с 11 марта опустился до 72 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов 20 мая опустился до отметки 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 11:48 мск. Таким образом, снижение составило 0,6%. В последний раз курс доллара находился на уровне этой отметки 11 марта текущего года.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
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