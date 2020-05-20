Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта

Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда10:25

Курс доллара упал до 72 рублей

РИА Новости06:29

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

ТАСС05:23

Курс доллара опустился ниже 72 руб./$, курс евро — ниже 79 руб./€

Коммерсантъ07:27

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Интерфакс05:08

Курс доллара опустился до ₽72 впервые с 11 марта

РБК04:58

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

News.ru03:40
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На территории Норвегии впервые за сто лет археологам удалось найти погребальный корабль викингов.
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