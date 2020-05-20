Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта

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Происшествия В Саратове семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.

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