Финансы
Экономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта
Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Путин нашел виноватых в плохой организации выплат медикам
Президент объяснил, что в регионы поступило на дополнительные выплаты 50 млрд рублей. Однако эти деньги дошли не до всех медиков.
Инвест-Форсайт 04:24
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Экономика
В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:18
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета 06:23
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
В Саратове семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой
Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.
REGNUM 11:41
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Общество
В Омской области продлён режим самоизоляции
Омск, 20 мая 2020, 18:18 — REGNUM Режим самоизоляции в Омской области продлён до 3 июня.
REGNUM 11:18
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти
«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — подчеркнула старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.
Lenta.ru 07:11
Политика
Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану
«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.
RT на русском 11:22
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Политика
На Украине телеведущий назвал русский язык оккупационным
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русский язык является «агрессивно-оккупационным».
Свободная Пресса вчера в 23:26
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 18 мая в 07:10