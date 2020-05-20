Финансы
Экономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта
Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
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Комментарии
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В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
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Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Технологии
Полная поддержка приложений Linux появится в Windows 10
Вторая версия системы Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) позволит использовать аппаратное ускорение GPU и запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом.
Live24 11:32
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Раскрыты детали выхода России из пандемии коронавируса
«Отличительная особенность России — три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые 8 дней (на западе – 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса», — сказал специалист.
Lenta.ru 12:38
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Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Кино
Появился трейлер заключительного сезона «13 причин почему»
Netflix опубликовал трейлер четвёртого и последнего сезона сериала «13 причин почему».
Игромания.ру 11:11
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Экономика
ФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Здоровье
Мэр Краснодара пригрозил продлением карантина
Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая рассказал о планах по карантину. По его словам, все меньше горожан соблюдают его.
Блокнот Краснодар 09:02
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
Как отметил Алексей Лихачёв, с 2020 по 2022 год «АвтоВАЗ» намерен выпустить 5 новых моделей, а также провести несколько фейслифтов существующих автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 09:12
Общество
В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу
В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества
Сегодня, 20 мая 2020 года, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов рассказал о нескольких новых схемах мошенничества в Интернете.
Саминвестор 04:14
Космос
Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну
«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.
Lenta.ru 11:05