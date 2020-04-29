Финансы
Парламентская газетаКурс доллара упал ниже 73 рублей
На фоне повышения стоимости фьючерсов на поставку нефти марки Brent российская валюта растет к доллару и евро, следует из данных торгов Московской биржи, передаёт РИА «Новости».
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:09, Ашберн
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