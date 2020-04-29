Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаКурс доллара упал ниже 73 рублей

На фоне повышения стоимости фьючерсов на поставку нефти марки Brent российская валюта растет к доллару и евро, следует из данных торгов Московской биржи, передаёт РИА «Новости».
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