Финансы
Парламентская газетаКурс доллара упал ниже 73 рублей
На фоне повышения стоимости фьючерсов на поставку нефти марки Brent российская валюта растет к доллару и евро, следует из данных торгов Московской биржи, передаёт РИА «Новости».
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
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