Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

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Курс доллара упал ниже 73 рублей

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В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

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Статистика указала на риски самодиагностики через интернет

Статистика по Австралии говорит, что каждую минуту в Google проводятся около 70 тысяч таких поисков — и 40 процентов заболевших первым делом ищут рекомендации в Сети.
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Назван самый полезный для сердца перекус

Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
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Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
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Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
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В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета

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Общество

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
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Общество

В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции

Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
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Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
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Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
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Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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ФК «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

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Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
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Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
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Андрей Воробьев объявил о частичной отмене ограничений в Подмосковье

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что с 18 мая в регионе возобновят работу строительные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
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