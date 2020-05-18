Финансы
РИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
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Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
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Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
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В Польше назвали предварительную дату открытия границ
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20 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране заявил, что Россия заключила с США соглашение на поставку датчиков потоков воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
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В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Любовь за кулисами и ангел на сцене: выпуск шоу «Танцы со звёздами» был насыщен событиями
Самой большой интригой стала новость о том, что Екатерина Варнава нашла за кулисами шоу свою любовь.
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Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Невысокая стоимость объяснялась тем, что приборы были устаревшей модификации, которую начали выпускать в 1994 году (аппараты ИВЛ, по словам продавцов, достались им в свое время со складов Росрезерва, где они хранились на консервации до марта 2020 года).
Коммерсантъ вчера в 13:03
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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
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Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса
Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
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В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
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В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07