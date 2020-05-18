Финансы
РИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Комментарии
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