Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

Экономика В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии «Сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно — при выходе на пенсию», — сообщили в министерстве.

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 10

Шоу-бизнес Новый бойфренд Алёны Шишковой оказался похож на Тимати Вчера в своих Stories 27-летняя Алёна Шишкова впервые разместила фотографию нового возлюбленного.

Общество Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима самоизоляции до 25 мая Причиной стала вспышка коронавируса в логистической компании, которая занимается развозом товара по 632 магазинам сети «Красное и белое» в Свердловской области.

Общество У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус У шестого депутата Госдумы подтверждено заражение коронавирусом, сообщила в понедельник советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова. 15

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда. 13

Гаджеты Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820 MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор. 2

Общество Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. 1

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 681

Религия Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления "По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении. 90

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 51

Единоборства Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172 Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.

Футбол Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“» Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 35

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет. 2

Наука Итальянские ученые раскрыли секрет куполов соборов эпохи Возрождения Исследователи из Университета Бергамо проанализировали технику кладки восьмигранных куполов итальянских соборов и выяснили, как кирпичный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции выдерживал свой собственный вес и не разрушался под действием гравитации в период постройки без внешней поддержки. 1