Финансы
Piter.tvКурс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Комментарии
Экономика
В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии
«Сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно — при выходе на пенсию», — сообщили в министерстве.
РБК 08:28
Наука
Ученые раскрыли истинную причину климатической катастрофы
Актуальные Новости 04:40
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Алёны Шишковой оказался похож на Тимати
Вчера в своих Stories 27-летняя Алёна Шишкова впервые разместила фотографию нового возлюбленного.
Paparazzi.ru 03:48
Происшествия
В Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках
В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина.
Коммерсантъ 08:12
Общество
Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса
Газета.Ru 09:57
Кино
Умер известный французский актер Мишель Пикколи
Вести.Ru 10:00
Общество
Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима самоизоляции до 25 мая
Причиной стала вспышка коронавируса в логистической компании, которая занимается развозом товара по 632 магазинам сети «Красное и белое» в Свердловской области.
ТагилСити.ру 10:07
Здоровье
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Общество
У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус
У шестого депутата Госдумы подтверждено заражение коронавирусом, сообщила в понедельник советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09:57
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Политика
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшего американского лидера Барака Обамы, который обвинил нынешнее руководство страны в безрассудстве.
Lenta.ru вчера в 15:43
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус
Коммерсантъ Новосибирск 05:30
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Единоборства
Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Футбол
Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»
Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.
Sport24.ru 00:14
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
NewInform 02:30
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Футбол
У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус
У футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус. Это уже второй случай среди футболистов РПЛ.
Российская газета 08:28
Наука
Итальянские ученые раскрыли секрет куполов соборов эпохи Возрождения
Исследователи из Университета Бергамо проанализировали технику кладки восьмигранных куполов итальянских соборов и выяснили, как кирпичный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции выдерживал свой собственный вес и не разрушался под действием гравитации в период постройки без внешней поддержки.
Аргументы и Факты 08:31
Авто
GAC рассказал о новом кроссовере для России
Компания GAC Motor рассказала о новом среднеразмерном кроссовере GS5, который расширит линейку GAC в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8.
Автостат 07:31