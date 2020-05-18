Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс доллара упал ниже 73 рублей

РИА Новости03:43

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:07

Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля

Комсомольская правда03:18

Евро на торгах опустился ниже 79 рублей, доллар — ниже 73

Фонтанка.Ру03:10

Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

РБК03:09

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС03:02
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
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Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
171
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Политика

Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Наука

Итальянские ученые раскрыли секрет куполов соборов эпохи Возрождения

Исследователи из Университета Бергамо проанализировали технику кладки восьмигранных куполов итальянских соборов и выяснили, как кирпичный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции выдерживал свой собственный вес и не разрушался под действием гравитации в период постройки без внешней поддержки.
Аргументы и Факты 08:31
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»

Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
1
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
1,1K
Экономика

Союз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли

Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет.
Известия 07:51
Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
752
Общество

В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию

В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию. С 19 мая в регионе собираются ослабить меры изоляции.
ФедералПресс 05:05
1
Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
20
Общество

На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
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Экономика

В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть

Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.
ТАСС 08:47
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Общество

Синоптики пообещали москвичам снег

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
16
Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Общество

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

Lenta.ru 05:53
Футбол

Вагнер Лав — в эфире «Матч ТВ»: «Готов вернуться в ЦСКА и помочь выиграть новые титулы»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о российской команде и выразил готовность при возможности вернуться в армейский клуб.
Матч ТВ 08:39
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Политика

Трамп отреагировал на критику Обамы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал критические высказывания в адрес своей администрации со стороны предыдущего президента Барака Обамы, обвинив своего предшественника в некомпетентности.
Вестник Кавказа 02:07
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, а также выразили настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:31
Общество

По два укола в живот: Оксана Пушкина рассказала о своем лечении

Вести.Ru 09:07
Футбол

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Вторым игроком Российской премьер-лиги после Джефферсона Фарфана из московского "Локомотива", у которого обнаружен коронавирус, стал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.
Газета.Ru 09:39
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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