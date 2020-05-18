По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль укрепился к доллару и евро

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