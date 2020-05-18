Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро

По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на позитиве с внешних рынков

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Аппетиты инвесторов к рисковым активам заставили рубль укрепиться

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Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

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РИА Новости18 мая в 15:31
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все

На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
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Армия и оружие

Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу

Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Профиль вчера в 11:51
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
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Общество

Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина

Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 22:10
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 18 мая в 10:48
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В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки

Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов.
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Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
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Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой «Дюне»

Piter.tv 18 мая в 10:07
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Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа

Практически всегда забивал голы его «Майнцу». В 19-20 лет я шёл первым номером в его трансферном списке. Он очень хочет меня заполучить.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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В Кузбассе за сутки выявили 23 случая коронавируса

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РИА Новости 00:22
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Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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