Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

Вести.Ruвчера в 21:44

Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

РБКвчера в 03:09

Курс евро опустился ниже 79 рублей

Известиявчера в 05:33

Курс евро опустился ниже 79 рублей

RT на русскомвчера в 04:27

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31

Курс рубля взлетел

Lenta.ruвчера в 03:07

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАССвчера в 03:02
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Комментарии

Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Матч ТВ вчера в 01:15
4
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
277
Экономика

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК вчера в 17:00
9
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
150
Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1K
Общество

Мэр Омска Оксана Фадина доложит о возможности открытия детских садов

Завтра на заседании оперативного штаба при Губернаторе будет заслушан доклад мэра Омска Оксаны Фадиной о возможности открытия дежурных групп в детских садах.
ГТРК Иртыш 00:42
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России вчера в 09:16
17
Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
14
Здоровье

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
114
Музыка

Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
11
Общество

Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края

ИА Запад24 00:06
9
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
313
Музыка

«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме

18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 16 мая в 17:15
63
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
294
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
474
Происшествия

Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи

Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
10
Авто

Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник

Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe вчера в 02:24
115
Авто

В России дебютировала новая «ГАЗель»

Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
139
Общество

Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции в России

Соблюдая режим самоизоляции, россияне стали чаще пользоваться услугами курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов, передает RT во вторник, 19 мая, со ссылкой на данные YouDo.com По информации онлайн-сервиса, граждане в два раза чаще стали заказывать услуги доставки.
Вечерняя Москва 00:52
Происшествия

Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
1
Политика

Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым

РИА Новости вчера в 22:44
29
Музыка

Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу

У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

ТАСС вчера в 11:51
27
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

BFM.ru вчера в 11:49
176
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
35
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
452
Экономика

Рынку камер обеспечат камерность

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,1K
Единоборства

Рэндлман будет введён в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат 17 мая в 09:53
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