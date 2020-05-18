Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 277

Экономика Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28% Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. 9

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 150

Общество Мэр Омска Оксана Фадина доложит о возможности открытия детских садов Завтра на заседании оперативного штаба при Губернаторе будет заслушан доклад мэра Омска Оксаны Фадиной о возможности открытия дежурных групп в детских садах.

Политика МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии. 14

Здоровье В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. 114

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 313

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 294

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 474

Авто Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании. 115

Авто В России дебютировала новая «ГАЗель» Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения. 139

Общество Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции в России Соблюдая режим самоизоляции, россияне стали чаще пользоваться услугами курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов, передает RT во вторник, 19 мая, со ссылкой на данные YouDo.com По информации онлайн-сервиса, граждане в два раза чаще стали заказывать услуги доставки.

Происшествия Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт". 1

Музыка Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. 35

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 452

Экономика Рынку камер обеспечат камерность Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.