Финансы
РИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье
Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
Пятый канал вчера в 10:52
Происшествия
Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске
Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
Экономика
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
Экономика
Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года
ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 11:08
Технологии
Как видеосервисы обеспечат оригинальный контент после самоизоляции
Игроки рынка взяли курс на пополнение библиотек оригинальным контентом, что в значительной мере изменит и планы продакшен-студий: будучи ориентированными на ТВ, они станут поставщиками фильмов и сериалов для OTT-среды.
Telesputnik.ru 01:35
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Шоу-бизнес
«Началась звездная болезнь»: Иващенко из «Сватов» объяснила, почему не любит вспоминать сериал
Звезда «Сватов» Ульяна Иващенко на страничке картины в Instagram объяснила, почему не любит вспоминать съемки в этом сериале.
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Происшествия
В Липецкой области ребенок утонул в выгребной яме
Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК: причинение смерти по неосторожности.
ГТРК Липецк 06:37
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Общество
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Десять тысяч человек сдали тесты на антитела к коронавирусу в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:09
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Футбол
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
Происшествия
Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера
Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области.
REGNUM вчера в 08:43
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Экономика
Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
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Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр вчера в 06:22
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Игры
Sony анонсировала PS4 Pro в стиле The Last of Us: Part II
Sony анонсировала PS4 Pro и аксессуары для консоли в стиле The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 08:31
Общество
В Госдуме считают, что российские курорты заработают с июля
Курорты по всей России могут заработать со сниженной загрузкой примерно с 1 июля.
Вести.Ru 09:44