Финансы
ПрофильКурс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Комментарии
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал постановление о дополнительных выплатах для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Общество
За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Общество
Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»
Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
За 2 недели в Курскую область из разных стран вернулись 543 человека
Что касается Курской области, то в нее вернулись 543 человека из 46 стран. Больше всего вернулось из Украины - 74 человека, а это 13,63%.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Барни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США
В связи с большим разрывом между кандидатами, в команде Сандерса призывали его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке, но Сандерс долго сопротивлялся этим советам, заявляя о наличии некой "узкой тропы" к выдвижению на пост главы Штатов.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Футбол
Хаверц хочет перейти в «Баварию»
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Экономика
«Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне
Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса
В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Игры