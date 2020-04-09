Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Курс доллара упал до ₽73 и вернулся к ₽74 в первую минуту торгов

РБК03:07

Курс доллара опустился ниже 74 руб./$, курс евро — ниже 81 руб./€

Коммерсантъ06:23

Курс доллара упал до 74 рублей, евро — до 81

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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в ожидании решений ОПЕК+

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У рубля сохраняется позитивный настрой

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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Газета.Ru03:37

Курс евро на Мосбирже опустился до 81 рубля впервые с 13 марта

ТАСС03:31
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Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
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Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
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За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
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Что касается Курской области, то в нее вернулись 543 человека из 46 стран. Больше всего вернулось из Украины - 74 человека, а это 13,63%.
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В связи с большим разрывом между кандидатами, в команде Сандерса призывали его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке, но Сандерс долго сопротивлялся этим советам, заявляя о наличии некой "узкой тропы" к выдвижению на пост главы Штатов.
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Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции

Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
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В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
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Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
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Анонсирована игра по мотивам фильма «Ад каннибалов»

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