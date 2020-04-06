Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи. Так, курс доллара по отношению к рублю установился на отметке в 75,94 рубля.
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Экономист прокомментировал падение курса доллара ниже 76 рублей

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Курс доллара на открытии упал ниже 77 рублей

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Курс доллара опустился ниже 76 рублей

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Рубль вечером наращивает темпы роста: доллар уже дешевле 76 руб, евро – 82 руб

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Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

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Курс доллара упал ниже 78 рублей

Мойка7803 апреля в 03:35

Рубль обновил максимумы с середины марта

РИА Новости14:52
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Комментарии

Политика

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Ведомости 13:04
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В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 14:23
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
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Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 15:23
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 03 апреля в 14:53
Футбол

Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич

Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
РИА Новости 14:56
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Общество

Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге

Piter.tv 14:55
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Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года

Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
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Здоровье

Глава Минздрава попросил россиян не лечить коронавирус алкоголем

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале попросил граждан не пытаться лечить коронавирус алкоголем, сообщает РИА «Новости».
МР7.ру 11:27
Общество

«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Вести.Ru 07:00
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
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Появились «живые» фото OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

В Сети появились фотографии с «живыми» представителями новой, 8-й линейки смартфонов OnePlus, которая будет состоять из двух моделей – обычной и Pro-версии.
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Здоровье

Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
Общество

Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса

Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
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«Дома отстреливаемся от зомби». 13 вопросов Артему Дзюбе

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Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
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Финансы

Курсы доллара и евро на 6 апреля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 77,7325 рубля.
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Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»

Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
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В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
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США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
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«Джоли рождена стать супергероиней»: Сальма Хайек рассказала о комикс-блокбастере «Вечные»

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