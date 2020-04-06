Финансы
Газета.RuКурс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи. Так, курс доллара по отношению к рублю установился на отметке в 75,94 рубля.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Комментарии
Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Футбол
Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич
Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
Здоровье
Глава Минздрава попросил россиян не лечить коронавирус алкоголем
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале попросил граждан не пытаться лечить коронавирус алкоголем, сообщает РИА «Новости».
Общество
«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Гаджеты
Появились «живые» фото OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
В Сети появились фотографии с «живыми» представителями новой, 8-й линейки смартфонов OnePlus, которая будет состоять из двух моделей – обычной и Pro-версии.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Общество
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Финансы
Курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 77,7325 рубля.
Авто
Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»
Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.