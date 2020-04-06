Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи. Так, курс доллара по отношению к рублю установился на отметке в 75,94 рубля.

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

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