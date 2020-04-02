Экономика

ВедомостиВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
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Курс доллара к рублю упал ниже 78 рублей на фоне роста котировок нефти

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Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

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Трамп помог курсу рубля взлететь

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Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

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Рубль резко подскочил вслед за нефтью, вернувшейся выше $30

ПРАЙМ11:00

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБК10:58

Рубль днем резко сократил утренние темпы роста к доллару и евро в ожидании обращения президента Путина к нации

Финмаркет09:44
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Известия 09:59
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Общество

«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
НГС55 12:25
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника

Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
REGNUM 12:32
Футбол

Уткин послал Дзюбу после интервью футболиста с Канделаки

Журналист Василий Уткин ответил на выпады в его адрес со стороны футболиста Артёма Дзюбы и руководителя «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Евро-футбол.ру 12:08
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
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Политика

В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ.
Lenta.ru 12:37
Музыка

Видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»

Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно.
Волга Ньюс вчера в 06:07
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
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Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Происшествия

Умер изнасиловавший 13-летнего мальчика глава карельского музея

Бывший директор Медвежьегорского музея 55-летний Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за изнасилование 13-летнего подростка, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске.
Газета.Ru 09:47
Кино

Крупнобюджетный отечественный триллер «Спутник» выйдет сразу в сети

Последствия пандемии коронавируса добираются и до отечественной киноиндустрии — крупнобюджетная отечественная картина «Спутник» выйдет сразу в сети.
Игромания.ру вчера в 10:41
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

5 городов Тульской области Минстрой назвал комфортными для жизни

Индекс Тульской области, по мнению аналитиков, составил 171 балл.
Тульские СМИ 06:46
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Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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Общество

Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
REGNUM 06:37
Энергетика

Россия и США договорились спасать нефть

Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.
Lenta.ru 12:44
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 вчера в 02:31
Общество

Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочее время на месяц. Теперь выходные дни продолжатся до 30 апреля.
КП - Самара 10:11
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Общество

Названы главные симптомы коронавируса COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне озвучили потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами китайского коронавируса.
Evo-rus.com 12:09
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