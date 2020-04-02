Экономика
ВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим
Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Общество
«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника
Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
Футбол
Уткин послал Дзюбу после интервью футболиста с Канделаки
Журналист Василий Уткин ответил на выпады в его адрес со стороны футболиста Артёма Дзюбы и руководителя «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Политика
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ.
Музыка
Видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно.
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Происшествия
Умер изнасиловавший 13-летнего мальчика глава карельского музея
Бывший директор Медвежьегорского музея 55-летний Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за изнасилование 13-летнего подростка, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске.
Кино
Крупнобюджетный отечественный триллер «Спутник» выйдет сразу в сети
Последствия пандемии коронавируса добираются и до отечественной киноиндустрии — крупнобюджетная отечественная картина «Спутник» выйдет сразу в сети.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Общество
5 городов Тульской области Минстрой назвал комфортными для жизни
Индекс Тульской области, по мнению аналитиков, составил 171 балл.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Общество
Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала
Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
Энергетика
Россия и США договорились спасать нефть
Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Общество
Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции
Президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочее время на месяц. Теперь выходные дни продолжатся до 30 апреля.
Политика
Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий
Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Общество
Названы главные симптомы коронавируса COVID-19
Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне озвучили потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами китайского коронавируса.