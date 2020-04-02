Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Футбол Уткин послал Дзюбу после интервью футболиста с Канделаки Журналист Василий Уткин ответил на выпады в его адрес со стороны футболиста Артёма Дзюбы и руководителя «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Происшествия Умер изнасиловавший 13-летнего мальчика глава карельского музея Бывший директор Медвежьегорского музея 55-летний Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за изнасилование 13-летнего подростка, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске.

Энергетика Россия и США договорились спасать нефть Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.