Экономика
Rambler News ServiceКурс доллара упал ниже 78 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество
Власти Кубани могут продлить режим карантина
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области
Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Происшествия
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Политика
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Экономика
Нерабочими днями в апреле будут все
Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа
«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.
Общество
Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок
Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
За сутки от коронавируса COVID-19 в Италии погибли 727 человек — общее количество жертв теперь составляет 13 155 человек.
Армия и оружие
Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке
Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Авто
Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры
В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Игры
В Steam стартовала распродажа игр Microsoft: Halo, Gears 5, Age of Empires и других
В Steam стартовала распродажа игр Microsoft, на которой впервые со скидкой можно приобрести сборник Halo — он продаётся всего за 580 рублей.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Экономика
ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.