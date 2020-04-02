Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара к рублю упал ниже 78 рублей на фоне роста котировок нефти

РЕН ТВ11:19

Доллар подешевел после слов Путина: Курс опустился ниже 79 рублей

Царьград10:51

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

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Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

News.ru10:58

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета11:11

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Москва 2410:44

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБК10:58
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
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Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
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Накануне.Ru 06:24
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Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
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Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
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В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области

Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
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Происшествия

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета 14:01
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском вчера в 12:57
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
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В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

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Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.
РБК 12:30
Общество

Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок

Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.
Известия 15:31
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 13 тысяч

За сутки от коронавируса COVID-19 в Италии погибли 727 человек — общее количество жертв теперь составляет 13 155 человек.
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Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке

Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры

В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
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Общество

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Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
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ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
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