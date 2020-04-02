Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара к рублю упал ниже 78 рублей на фоне роста котировок нефти

РЕН ТВ11:19

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Москва 2410:44

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Ведомости11:01

Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

News.ru10:58

Доллар подешевел после слов Путина: Курс опустился ниже 79 рублей

Царьград10:51

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета11:11

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБК10:58
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Политика

Путин объявил весь апрель нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Общество

Трамп надеется на скорый диалог Москвы и Эр-Рияда по нефти

Американский президент Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.
Политическая Экспертиза вчера в 20:56
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.
АБН вчера в 20:22
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес

«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото.
Пятый канал вчера в 23:31
Общество

McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно

Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.
REGNUM 13:25
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Общество

В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
ТАСС 08:48
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
RT на русском 12:05
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ 05:37
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру 16:31
Общество

В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.
РБК 17:14
Шоу-бизнес

Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами

«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Uznayvse.ru 13:07
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт 15:37
Энергетика

В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
REGNUM 06:11
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