Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.

Политика Путин объявил весь апрель нерабочим Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.

Общество В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.

Политика В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).

Общество McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Экономика Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Общество В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Политика В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.