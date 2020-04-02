Экономика
Rambler News ServiceКурс доллара упал ниже 78 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Политика
Путин объявил весь апрель нерабочим
Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Общество
Трамп надеется на скорый диалог Москвы и Эр-Рияда по нефти
Американский президент Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Шоу-бизнес
«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото.
Общество
McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно
Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Общество
В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии
Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Здоровье
Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Общество
В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Энергетика
В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4
Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.