Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара к рублю упал ниже 78 рублей на фоне роста котировок нефти

РЕН ТВ11:19

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета11:11

Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

News.ru10:58

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Ведомости11:01

Доллар подешевел после слов Путина: Курс опустился ниже 79 рублей

Царьград10:51

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Москва 2410:44

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБК10:58
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Здоровье

На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
РИА Новости 16:28
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Энергетика

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3-7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 15:48
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости вчера в 11:14
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в регионах

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения.
Москва 24 12:18
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ 05:37
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости 08:53
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Ведомости 07:25
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

Петербург не закрывают на карантин из-за коронавируса

Полное закрытие Петербурга не планируется, заявил Губернатор города Беглов.
Народные новости 16:55
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Специалисты Университета Хопкинса, США, которые в реальном времени ведут учет статистических данных по пандемии коронавируса COVID-19, зафиксировали, что количество смертей в результате заражения превысило отметку 50 тыс. Общее количество людей, у которых обнаружили коронавирус, превысило 1 млн.
РБК 15:25
Интернет

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире. Его составила компания Netmarketshare по данным за март 2020 года.
Ferra 11:43
Экономика

Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области

Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Обозреватель Врн 15:05
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Общество

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 10:59
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