Экономика
ВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим
Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
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Хоккей
«Адмирал» вернется в КХЛ через год
"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель
После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
Общество
В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы
По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовящемся нападении Ирана на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники якобы готовят нападение на американские силы и объекты в Ираке.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий
Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время вынужденного карантина.
Единоборства
Хабиб не верит, что Фергюсона отпустят в Беларусь
Нурмагомедов не против биться в Беларуси, но сомневается, что в эту страну власти США выпустят Фергюсона.
Финансы
Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+
Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Происшествия
«Нас везли так, как будто у нас чума». Бунтовавших в Пулково туристов из Дохи отправили домой, а не в «Зарю»
Читательница «Фонтанки», которая была в группе туристов, задержанных в аэропорту Пулково после прилета из Дохи, рассказала, что их не стали отвозить в обсерватор «Заря», а отправили домой.
Политика
Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
На портале «AutoWeek» появились фотографии тестируемого внедорожника Aurus Komendant на зимней трассе.
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.