Экономика

ВедомостиВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
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Курс доллара к рублю упал ниже 78 рублей на фоне роста котировок нефти

РЕН ТВ11:19

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета11:11

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБК10:58

Трамп помог курсу рубля взлететь

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Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

News.ru10:58

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Ведомости11:01

Рубль днем резко сократил утренние темпы роста к доллару и евро в ожидании обращения президента Путина к нации

Финмаркет09:44
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Хоккей

«Адмирал» вернется в КХЛ через год

"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Вести.Ru 12:45
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.
Ведомости 11:14
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor вчера в 06:13
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
ТАСС 10:11
Общество

В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы

По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.
МонаВиста 07:33
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Армия и оружие

Трамп заявил о готовящемся нападении Ирана на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники якобы готовят нападение на американские силы и объекты в Ираке.
Взгляд.ру вчера в 14:09
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов 11:54
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время вынужденного карантина.
РБК 09:36
Единоборства

Хабиб не верит, что Фергюсона отпустят в Беларусь

Нурмагомедов не против биться в Беларуси, но сомневается, что в эту страну власти США выпустят Фергюсона.
ProstoProSport 13:16
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

«Нас везли так, как будто у нас чума». Бунтовавших в Пулково туристов из Дохи отправили домой, а не в «Зарю»

Читательница «Фонтанки», которая была в группе туристов, задержанных в аэропорту Пулково после прилета из Дохи, рассказала, что их не стали отвозить в обсерватор «Заря», а отправили домой.
Фонтанка.Ру 11:50
Политика

Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Известия 13:19
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Авто

Внедорожник Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты

На портале «AutoWeek» появились фотографии тестируемого внедорожника Aurus Komendant на зимней трассе.
Тарантас Ньюс 11:50
Политика

Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Здоровье

Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
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