Финансы
Rambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Комментарии
Политика
Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой
ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов
Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Космос
Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA
В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
Происшествия
Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились
В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Политика
Трамп назвал причину увольнения генинспектора разведки США
Президент США Дональд Трамп увольняет генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента американского лидера.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Культура
Жительница Камчатки сорвала куш на популярной телепередаче
На телеканале «России 1» вышла эфир передача «Пятеро на одного», в которой жительница Камчатки выиграла солидную сумму денег.
Здоровье
Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
«Выходят на огороды и всё равно боятся»: как изоляция влияет на российские деревни
Как COVID-19 может повлиять на жизнь этих территорий, скажется ли их труднодоступность на скорости распространения инфекции и что вообще думают о ней в российских селах — выясняли «Известия».
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Наука
Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Армия и оружие
Пилотажной группе «Русские Витязи» исполняется 29 лет
Пилотажной группе "Русские Витязи" исполняется 29 лет.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.