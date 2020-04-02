Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Доллар опускался ниже 77 рублей в начале торгов на МосБирже

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Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Интерфаксвчера в 05:05

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей

ТАССвчера в 05:23

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Коммерсантъвчера в 06:41

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБКвчера в 04:48

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости02 апреля в 03:20
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