Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.

Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

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Общество СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.

Общество Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.

Авто Volkswagen начал производство самого большого кроссовера Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.

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Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

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