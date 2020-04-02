Финансы
ВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим
Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
Комментарии
Авто
В РФ начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Общество
СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США
Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
Происшествия
В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет
До настоящего времени в Москве не умирали пациенты с подтвержденным коронавирусом моложе 40 лет.
Общество
Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
Общество
Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
Экономика
Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
Шоу-бизнес
Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность
Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Общество
Один из заболевших коронавирусом на Сахалине оказался здоров
Одного из больных коронавирусной инфекцией признали здоровым на Сахалине.
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Общество
Инфекционист сказал, когда коронавирус точно закончится в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал временной период, когда эпидемия новой коронавирусной инфекции в России закончится, сообщает PRIMPRESS.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.