Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем.
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Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Вечерняя Москвавчера в 11:17

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

РБКвчера в 10:58

Рубль укрепляется к доллару и евро на бирже в Москве

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URA.Ruвчера в 04:07

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

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Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новостивчера в 03:20

Рубль завершил основную валютную сессию заметным укреплением

Банки.рувчера в 12:25
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Авто

В РФ начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья

Тарантас Ньюс вчера в 02:41
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Общество

СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США

Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
REGNUM вчера в 22:10
Происшествия

В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

До настоящего времени в Москве не умирали пациенты с подтвержденным коронавирусом моложе 40 лет.
Интерфакс вчера в 14:16
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru вчера в 20:52
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Авто

Volkswagen начал производство самого большого кроссовера

Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.
Somanyhorses вчера в 15:28
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
РИА Новости вчера в 20:48
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Bimru.ru вчера в 13:15
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия вчера в 16:36
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Один из заболевших коронавирусом на Сахалине оказался здоров

Одного из больных коронавирусной инфекцией признали здоровым на Сахалине.
АСТВ 00:25
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Пятый канал вчера в 09:56
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Общество

Инфекционист сказал, когда коронавирус точно закончится в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал временной период, когда эпидемия новой коронавирусной инфекции в России закончится, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 10:07
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