Финансы
РБККурс доллара упал ниже 80 рублей
Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽79,9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09. Укреплению позиций рубля помогло улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к рисковым активам.
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Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Недвижимость
Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас
В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского
Происшествия
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Общество
Схема диагностики коронавируса изменена в Москве
Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Происшествия
В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка
Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Экономика
Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты
«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Общество
Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем
Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Политика
Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса
Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.
Общество
Минкомсвязь запустила портал о полезных цифровых сервисах на карантине
Минкомсвязь России совместно с АНО «Цифровая экономика» и крупнейшими российскими интернет-компаниями запустили порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Здоровье
В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом
Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.