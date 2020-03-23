Финансы

РБКРБККурс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽79,9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09. Укреплению позиций рубля помогло улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к рисковым активам.
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Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2200-2350 пунктов - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:27

Доллар опустился ниже 80 рублей

Известия09:16

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

Курс доллара упал ниже 80 рублей

РБК09:16

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъ07:08

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости03:57

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском08:44
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Комментарии

Экономика

Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
REGNUM 08:25
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Политика

Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
РИА Новости 08:54
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
РБК 04:35
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского

Блокнот Волгоград 08:26
Происшествия

На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Российская газета 08:37
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Lenta.ru 08:50
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

Схема диагностики коронавируса изменена в Москве

Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport 07:46
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Происшествия

В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка

Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 09:31
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Экономика

Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты

«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
ГЛАС.RU 08:18
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 06:11
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Политика

Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса

Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.
Взгляд.ру 09:10
Общество

Минкомсвязь запустила портал о полезных цифровых сервисах на карантине

Минкомсвязь России совместно с АНО «Цифровая экономика» и крупнейшими российскими интернет-компаниями запустили порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:21
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Здоровье

В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом

Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.
News.ru 21 марта в 09:13
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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