Курс доллара в среду вечером ускорил снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.39 мск курс курс доллара к иене снижался до 107,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены.

Игры Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 2

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Энергетика Нефть дешевеет на 3% на опасениях за восстановление спроса Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.