Финансы

ПРАЙМПРАЙМКурс доллара ускорил снижение по итогам встречи ФРС США

Курс доллара в среду вечером ускорил снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.39 мск курс курс доллара к иене снижался до 107,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены.
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Курс доллара ускорил ослабление к иене, инвесторы продолжают отыгрывать прогнозы ФРС США

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Доллар подешевел на новостях о ставке ФРС США

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Курс доллара ускорил снижение перед итогами встречи ФРС

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Финмаркетвчера в 08:38
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Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
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Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

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Новым главой Ставрополя стал Иван Ульянченко

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В Волгограде спасают больных коронавирусом переливанием плазмы крови

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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Ещё три человека скончались от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 187 человек и достигло 6542, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
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Нефть дешевеет на 3% на опасениях за восстановление спроса

Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
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