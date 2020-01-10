Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruКурс доллара в России опустился ниже 61 рубля

В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Forbes04:37

Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБКвчера в 12:21

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русскомвчера в 10:33

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАССвчера в 11:01

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новостивчера в 10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостейвчера в 10:51

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркетвчера в 12:10
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Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму

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Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
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Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в Олимп-ПФЛ (группа «Восток»), отказываются выходить на тренировки.
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В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

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На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
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Бывший секретарь СНБО призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing

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Генри Кавилла в «Ведьмаке» заменили на Мадса Миккельсена

Первой "жертвой" стала Йеннифэр - Аню Чалотру заменили не только актрисой Евой Грин, но даже вставили в кадр вместо нее модель из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".
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Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

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Программа «Земский учитель» запущена по инициативе Владимира Путина.
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Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.
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Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
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Власти Ирана подтвердили, что случайно сбили украинский Boeing

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Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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Политика

На выборах на Тайване лидирует действующая глава администрации

По итогам обработки 92,5% бюллетеней на выборах в Тайване побеждает действующая глава администрации Цай Инвэнь.
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Конькобежка Фаткулина победила на дистанции 500 м на чемпионате Европы

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Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

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3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение

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Программа «Сам себе режиссер» закрывается после 28 лет в эфире

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Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»

Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
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В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
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