Финансы
RuNews24.ruКурс доллара в России опустился ниже 61 рубля
В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика
Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Футбол
Игроки иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату
Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в Олимп-ПФЛ (группа «Восток»), отказываются выходить на тренировки.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Общество
В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Политика
Бывший секретарь СНБО призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing
8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Кино
Генри Кавилла в «Ведьмаке» заменили на Мадса Миккельсена
Первой "жертвой" стала Йеннифэр - Аню Чалотру заменили не только актрисой Евой Грин, но даже вставили в кадр вместо нее модель из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Минпросвещения запустило сайт для педагогов «Земский учитель»
Программа «Земский учитель» запущена по инициативе Владимира Путина.
Политика
Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Политика
Власти Ирана подтвердили, что случайно сбили украинский Boeing
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
На выборах на Тайване лидирует действующая глава администрации
По итогам обработки 92,5% бюллетеней на выборах в Тайване побеждает действующая глава администрации Цай Инвэнь.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Здоровье
Структура Ростеха планирует строительство трёх больниц в Севастополе
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.