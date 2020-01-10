В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.

Курс доллара в России опустился ниже 61 рубля

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Общество В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.

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