В пятницу в ходе торгов на Мосбирже курс доллара снижался впервые с 22 мая 2018 года ниже 61 рубля, составив 60 рублей 89 копеек. Это произошло в 18:29 по московскому времени, передает ТАСС.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

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