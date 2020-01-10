Финансы
Российская газетаКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года
В пятницу в ходе торгов на Мосбирже курс доллара снижался впервые с 22 мая 2018 года ниже 61 рубля, составив 60 рублей 89 копеек. Это произошло в 18:29 по московскому времени, передает ТАСС.
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Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Футбол
Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»
«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова
Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Спорт
Мохова завоевала золото в индивидуальной гонке на юношеских ОИ
Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Политика
В Госдуме раскритиковали Иран после признания страны в атаке на украинский Boeing
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что случившееся нельзя назвать официальными действиями страны.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
Политика
В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
Политика
В Абхазии после митинга возбудили дело о массовых беспорядках
Дело завели по ч. 1 и 2 ст. 206 УК Абхазии (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества).
Футбол
Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Защитник Аякса Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Политика
В Польше не поверили в эффективность санкций США против «Северного потока-2»
В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой
По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, россиянки — седьмые
Сборная Норвегии стала первой в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Норвежки выиграли три эстафеты из трех в этом сезоне.