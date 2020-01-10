Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

В пятницу в ходе торгов на Мосбирже курс доллара снижался впервые с 22 мая 2018 года ниже 61 рубля, составив 60 рублей 89 копеек. Это произошло в 18:29 по московскому времени, передает ТАСС.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Forbes04:37

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русскомвчера в 10:33

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркетвчера в 12:10

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАССвчера в 11:01

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новостивчера в 10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостейвчера в 10:51

Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБКвчера в 12:21
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Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Российская газета 06:18
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Политика

Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

РИА Новости 06:29
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
ФАН 07:41
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru 09 января в 15:54
Футбол

Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»

«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 04:33
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Шоу-бизнес

Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова

Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Pravda.Ru 04:59
Политика

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru 01:49
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 09 января в 12:46
Происшествия

В Москве мужчина упал на пути на станции метро «Октябрьская»

РИА Новости 08:37
Спорт

Мохова завоевала золото в индивидуальной гонке на юношеских ОИ

Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
РИА Новости 06:32
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
РИА Новости 08:49
Шоу-бизнес

Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
News.ru вчера в 12:07
Политика

В Госдуме раскритиковали Иран после признания страны в атаке на украинский Boeing

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что случившееся нельзя назвать официальными действиями страны.
Говорит Москва 02:20
Политика

Зеленский и Макрон обсудили расшифровку «черных ящиков» сбитого Boeing

Известия 07:58
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Ревизор.ру 08 января в 07:32
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
BFM.ru 07:00
Политика

В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
РБК 07:34
Политика

В Абхазии после митинга возбудили дело о массовых беспорядках

Дело завели по ч. 1 и 2 ст. 206 УК Абхазии (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества).
Коммерсантъ 08:15
Футбол

Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник Аякса Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Советский спорт 04:17
Здоровье

«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Политика

В Польше не поверили в эффективность санкций США против «Северного потока-2»

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:46
Гаджеты

Samsung Galaxy A51 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G

ГЛАС.RU 04:52
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой

По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
StarHit.ru 09:00
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Известия 05:37
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, россиянки — седьмые

Сборная Норвегии стала первой в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Норвежки выиграли три эстафеты из трех в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 07:14
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