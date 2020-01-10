Финансы
RuNews24.ruКурс доллара в России опустился ниже 61 рубля
В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Первое фото новинки показал портал Car.ru.
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Наука
За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека
Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Авто
Начали действовать изменения для автомобилистов
Новый год принёс немало изменений для автомобилистов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Экономика
В Бурятии вскрыли финансовые нарушения с чемпионатом мира по боксу
Счётная палата Бурятии обнародовала результаты проверки средств, выделенных автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция чемпионата мира по боксу - 2019» на проведение чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.
Кино
В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»
В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Политика
В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Экономика
Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии
Свердловскую киностудию включали в планы приватизации с 2014 года.