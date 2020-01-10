Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruКурс доллара в России опустился ниже 61 рубля

В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.
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Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБКвчера в 12:21

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркетвчера в 12:10

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостейвчера в 10:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАССвчера в 11:01

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новостивчера в 10:55

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

Российская газетавчера в 11:33

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русскомвчера в 10:33
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Политика

Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

РЕН ТВ вчера в 23:58
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК 09 января в 10:19
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»

В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Metaratings вчера в 00:15
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
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С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Происшествия

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
РИА Новости вчера в 17:14
Армия и оружие

Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Известия 01:21
Хоккей

Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что у него получилось бы руководить игроками на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:14
Космос

NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету

Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Рамблер вчера в 09:15
Политика

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву

Эхо Москвы 01:04
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода.
REGNUM 01:08
Общество

Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет.
РБК вчера в 04:24
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:04
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде

Гражданин Ирана, вооруженный двумя ножами, мачете и киркой, был задержан у резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника.
Газета.Ru 01:13
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты 09 января в 20:25
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа

О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Новые Известия вчера в 07:32
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов пытались ампутировать ногу пациенту

В Заполярье студентам четвертого курса медвуза доверили провести операцию по ампутации ноги.
РЕН ТВ вчера в 02:57
Авто

Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35

Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
АвтоВзгляд 00:50
Общество

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
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