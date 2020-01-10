Финансы
RuNews24.ruКурс доллара в России опустился ниже 61 рубля
В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года. Курс евро в России тоже снизился: его показатель равнялся 67,73 рубля, что на 0,45% ниже, чем перед закрытием торгов предыдущего дня. Цены на углеводороды марки Brent упали на 0,7% до 64,91 доллара за баррель.
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Общество
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Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
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Политика
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Общество
Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия
Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет.
Армия и оружие
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Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде
Гражданин Ирана, вооруженный двумя ножами, мачете и киркой, был задержан у резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
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Шоу-бизнес
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О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
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В Заполярье студентам четвертого курса медвуза доверили провести операцию по ампутации ноги.
Авто
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Общество
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Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".